У Києві влаштували конопляний марш свободи

28.10.2017 19:50

Сьогодні у Києві під будівлею Кабінету міністрів проходить конопляний марш свободи

Як повідомляє Depo.ua, мітингуючі тримають у руках розтяжки з написами "Конопля лікує".

Учасники маршу сформували колону і прямують у сторону МОЗ по вулиці Грушевського.

Організатори акції виступають за декриміналізацію зберігання канабісу без мети збуту і дозвіл використовувати марихуану в медичних і наукових цілях.

Зокрема, учасники маршу виступають за внесення змін до наказу №188 МОЗ, який зараз визначає 5 грам канабісу граничним порогом для кримінального переслідування за зберігання без мети збуту.