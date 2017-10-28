В ночь на воскресенье Украина переходит на зимнее время

28.10.2017 16:50

В воскресенье, 29 октября, в 4 часа утра вся Украина перейдет на зимнее время. Все часы нужно будет перевести на час назад.

Психологи утверждают, что даже здоровому организму требуется около двух недель для адаптации к новому режиму. Переходы на летнее и зимнее время одинаково вызывают изменения в привычном режиме человека.

Во время адаптации люди могут быть раздражительными, поэтому им стоит быть терпимее и внимательнее к окружающим.

Чтобы перейти на новый режим без последствий для организма, стоит соблюдать несколько советов

1. В течение недели до перевода времени стоит ложиться спать немного позже. Каждый день нужно стараться бодрствовать на 15 минут больше. Такие минимальные изменения не повлияют на организм кардинально, но подготовят его к смене режима.

2. Чтобы не нарушать свой цикл сна перед переводом времени, за пару дней до этого стоит ограничить употребление алкогольных и кофейных напитков.

3. Некоторые предпочитают вздремнуть днем. Таким людям стоит сместить время своего сна вперед и уделять дневному сну не больше 30 минут.

4. Приготовления ко сну стоит начинать за час до того, как непосредственно уснуть по новому графику. Для этого нужно заканчивать все свои дела и успокаиваться заранее, чтобы дать время организму понять, что рабочий день окончен.

5. После пробуждения стоит сразу же увеличивать количество света в комнате. А с приближением окончания дня наоборот постепенно уменьшать освещение.

6. На выходных стоит придерживаться привычного режима дня и отходить ко сну не позже полуночи.

Источник: Новости Ю



