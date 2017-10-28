В ОБСЄ заговорили про ескалацію конфлікту на Донбасі, як про неминучість

28.10.2017 18:50

В ОБСЄ заговорили про ескалацію конфлікту на Донбасі, як про неминучість, тому її, швидше за все, не вдасться уникнути.

З такою заявою виступив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

За словами Хуга, СММ зафіксувала 86 порушень режиму відведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі. Техніка знаходиться в безпосередній близькості вздовж усієї лінії зіткнення.

«Це призводить не тільки до порушень режиму припинення вогню (а минулого тижня ми зафіксували 3286 таких порушень), а й неминуче призводить до збільшення кількості порушень у майбутньому. Як підтверджує досвід, і як кажуть наші застереження в кожному випадку — ескалація неминуча», — сказав Хуг.