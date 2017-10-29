Дешевле оскорбить и обплевать полицейского, чем заплатить штраф за отсутствие стерилизации животного

29.10.2017 09:10

Смешных законопроектов в Верховной Раде украинский народ повидал немало, но законопроект номер 7220 заслуживает самых громких аплодисментов.

Итак, он касается всех граждан, содержащих кошек, собак, енотов, черепах, кроликов, плащеносых ящериц, попугаев и попугайчиков и т.д., всех тех бессловесных тварей, которых мы зовем домашними животными. (Уж не знаю, считаются ли домашними самовольно поселившиеся мыши, крысы и ласточки на балконах).

Специальными сносками помечено то, что вопрос касается исключительно “позвоночных”

Позвоночные – подтип хордовых животных. (Перечислять классы долго, короче – от человека до жабы и аквариумных рыбок).

Заводчики мотыля, платяной моли, мадагаскарских тараканов и чайного гриба могут не беспокоиться.

В законе много нужных статей, касающихся ужесточения наказания за жестокое обращение с животными, за какашки на детских площадках и гуляние с бультерьерами без поводка и намордника. И крематории для животных нужны, и кладбища. И коррида нам не нужна. И чипировать домашних питомцев недурная (хоть и малоосуществимая) затея.

ЯЙЦА!!!

Статья 114 об обязательной стерилизации “позвоночного”, не имеющего высокой породной ценности.

Итак, с внедрением этого закона в жизнь, каждый законопослушный гражданин обязан зарегистрировать всех имеющихся в его дому позвоночных (за исключением высших гоминидов). И всех “зарегистрированных кобелей”, не получивших почетного звания “высшая породная ценность”, хозяева должны тут же должны будут уложить на операционный стол и обрезать яйки!!!

У КАЖДОГО МУЖИКА ПРИ УПОМИНАНИИ ДАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ИНСТИНКТИВНО СЖИМАЮТСЯ ТЕСТИКУЛЫ (ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА).

ЗАКОН ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ ПОЗВОНОЧНЫХ

ДА БЛИН Я ЭТИМ ГРЕБАНЫМ ЯЙЦЕРЕЗАМ ЧЕРЕПАХУ ПРИТАЩУ. ОНА ТОЖЕ “ПОЗВОНОЧНОЕ”. ПУСТЬ С ЛОБЗИКОМ ПОИЩУТ ЧЕРЕПАШИЙ ПЕНИС. Я ИМ РЫБОК ПРИВОЛОКУ, РЫБКА ТОЖЕ ПОЗВОНОЧНОЕ, ПУСТЬ ОНИ ИЩУТ У ЗОЛОТОГО КАРАСЯ ЯИЧКИ, А У КАРАСИХИ ЯИЧНИКИ. Я ПОСМОТРЮ, КАК ОНИ “ПОЗВОНОЧНОЙ ЛЯГУШКЕ” БУДУТ ДЕЛАТЬ НАРКОЗ ПЕРЕД ОБРЕЗАНИЕМ ЛЯГУШАЧЬЕЙ ПЛОТИ И ЗАСУЖУ, ЕСЛИ БЕЗ НАРКОЗА. ИБО ЭТО БУДЕТ РАСЦЕНЕНО КАК ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ЖИВОТНЫМ!!!

А если без шуток, то хрен я своего кобеля Колю отдам на растерзание вандалам. Правда, яйца вороватого кобеля Коли могут обойтись мне в 1200 необлагаемых минимумов доходов.

К справке. Оскорбление полицейского мне грозит 30-ю необлагаемыми минимумами. Оскорбление действием – 400 необлагаемыми минимумами. Так что, дабы не допустить мусора к проверке целостности яек моего Коли, я могу 40 раз плюнуть ему в лицо и трижды оскорбить действием. Так что хрен вы доберетесь до моего Коли и его горделивых яичек.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГДЕ ВАША СУКА???

Контроль за несанкционированной беременностью “позвоночных” также возложен на Национальную полицию. Теперь полицейский должен разбираться в рыбьей икре, яйцах черепахи и волнистых попугайчиков, а также владеть методами пальпирования при прощупывании брюшной полости хомяков, собак и кошек или же носить при себе тесты на беременность. (То есть дождаться процесса мочеиспускания и вовремя подставить бумажку).

ЭТО ТЫ, СУКА, ПСИХИАТРА НА МЕНЯ НАПУСТИЛА???

На данном фото воспроизведена Боня, единоутробная сестра моего Коли. Ее мама – ротвейлер, а папа – даже говорить не хочу. Но по закону эта сука является метисом опасной породы, и теперь я из-за нее должен буду регулярно брать справку у психиатра.

Источник: blogs.informator.news