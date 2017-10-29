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Євросоюз вивчає можливість скасування переходу на літній час
29.10.2017 09:30
Єврокомісія вивчає вимоги щодо скасування переходу на літній час у країнах союзу.
“Єврокомісія вже перевіряє, наскільки серйозною є потреба скасування літнього часу. В даний час питання вивчається з урахуванням усієї наявної інформації”, – цитує Еспресо слова представниці Єврокомісії.
Зазначається, що літній час отримав суперечливі оцінки ще в часи його запровадження вперше. Зазвичай люди нарікають на те, що навесні при переході на літній час у них забирають годину сну.
Як відомо, в ніч на неділю європейські країни, в тому числі Україна, переходять на стандартний час, який також називають зимовим.
Це передбачає переведення годинників на годину назад. Перехід має відбутися о четвертій ранку за київським часом
Теги: Донбасс, время, отмена, Евросоюз
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