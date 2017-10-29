Євросоюз вивчає можливість скасування переходу на літній час

29.10.2017 09:30

Єврокомісія вивчає вимоги щодо скасування переходу на літній час у країнах союзу.

“Єврокомісія вже перевіряє, наскільки серйозною є потреба скасування літнього часу. В даний час питання вивчається з урахуванням усієї наявної інформації”, – цитує Еспресо слова представниці Єврокомісії.

Зазначається, що літній час отримав суперечливі оцінки ще в часи його запровадження вперше. Зазвичай люди нарікають на те, що навесні при переході на літній час у них забирають годину сну.

Як відомо, в ніч на неділю європейські країни, в тому числі Україна, переходять на стандартний час, який також називають зимовим.

Це передбачає переведення годинників на годину назад. Перехід має відбутися о четвертій ранку за київським часом