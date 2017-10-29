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Хто насправді стоїть за замахом на Мосійчука і кому вигідна версія про Кадирова

29.10.2017 09:50
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Хто насправді стоїть за замахом на Мосійчука і кому вигідна версія про Кадирова

ІНФОРМАТОР розповідає, хто міг насправді стояти за замахом на народного депутата Ігора Мосійчука.

Увечері 25 жовтня народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, політолог Віталій Бала та радник президента України Олег Мєдвєдєв брали участь в ефірі на телеканалі “Еспресо”. Коли вони виходили з будівлі близько 22:00, стався вибух. Пізніше слідчі розповіли, що вибуховий пристрій був схований у моторолері, припаркованому біля входу в будівлю.



Теги: Донбасс, покушение, Кадыров, версия
 
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