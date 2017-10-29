Главная / Новости / Украина / Хто насправді стоїть за замахом на Мосійчука і кому вигідна версія про Кадирова
Последние новости раздела
- Хто насправді стоїть за замахом на Мосійчука і кому вигідна версія про Кадирова09:50
- Євросоюз вивчає можливість скасування переходу на літній час09:30
- Дешевле оскорбить и обплевать полицейского, чем заплатить штраф за отсутствие стерилизации животного09:10
- Сеть взорвала видеопародия на «удачливого» Ляшко08:30
- До утримуваного у військкоматі відвідувача нічного клубу не пустили швидку – власник юридичної компанії08:10
- Економічний бум: Канада збільшила імпорт української агротехніки на 8000%07:50
- СБУ сняла запрет на въезд в Украину для белорусского исполнителя Макса Коржа07:30
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз21:50
- Бизнесмен рассказал, как путинские террористы разграбили его предприятие 21:10
- Террористы боятся, что ВСУ "отомстят за Калиновку"20:30
Хто насправді стоїть за замахом на Мосійчука і кому вигідна версія про Кадирова
29.10.2017 09:50
ІНФОРМАТОР розповідає, хто міг насправді стояти за замахом на народного депутата Ігора Мосійчука.
Увечері 25 жовтня народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, політолог Віталій Бала та радник президента України Олег Мєдвєдєв брали участь в ефірі на телеканалі “Еспресо”. Коли вони виходили з будівлі близько 22:00, стався вибух. Пізніше слідчі розповіли, що вибуховий пристрій був схований у моторолері, припаркованому біля входу в будівлю.
Теги: Донбасс, покушение, Кадыров, версия
Читайте также:
- МВД о покушении на Мосийчука: Кадыров грозился убить его
- Взрывом срезало часть головы и оторвало одну ногу
- "Почему я не в курсе?" - Кадыров прокомментировал слухи о подготовке покушения
- Покушение на Осмаева и Окуеву в Киеве: у нападающего изъяли паспорт гражданина Украины
- "ЕВРО" на крови: на акции в защиту животных публично казнили собаку
- "Предъявите живого Плотницкого": "лидера ЛНР" никто не видел уже девять дней
- За что приостанавливают выплату пенсий в "ДНР"20:50
- КПВВ на Донбассе переходят на новый график работы18:30
- Село под Мариуполем: штраф за обнаженку18:10
- Чоловік підірвав гранату у кафе на Донеччині, є поранені14:50
- КПВВ в зоне АТО сокращают время работы14:00
- Пограничника в Мариуполе посадили на 13 лет за стрельбу в прорывавшийся на блокпосту автомобиль сепаратиста, - Госпогранслужба13:30
- В гости к Мотороле: появились подробности поездки дочери топ-менеджера Сбербанка на Донбасс12:50
- Россия покупает уголь у ОРДЛО в два раза ниже его себестоимости22:23
- В Мариуполе развенчали мифы о Донбассе21:54
- Боевики отказались менять заложников по формуле "313 на 88"21:22
- Хто насправді стоїть за замахом на Мосійчука і кому вигідна версія про Кадирова09:50
- Євросоюз вивчає можливість скасування переходу на літній час09:30
- Дешевле оскорбить и обплевать полицейского, чем заплатить штраф за отсутствие стерилизации животного09:10
- Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям08:50
- Сеть взорвала видеопародия на «удачливого» Ляшко08:30
- До утримуваного у військкоматі відвідувача нічного клубу не пустили швидку – власник юридичної компанії08:10
- Економічний бум: Канада збільшила імпорт української агротехніки на 8000%07:50
- СБУ сняла запрет на въезд в Украину для белорусского исполнителя Макса Коржа07:30
- Корица для похудения: польза и правила употребления22:15
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз21:50
- Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям08:50
- Корица для похудения: польза и правила употребления22:15
- Лікарі назвали небезпечний препарат, який викликає захворювання крові 19:30
- Подводные камни фриланса: как защититься от работодателей-мошенников 16:10
- В среднем за год каждый из нас выпивает 100 чашек кофе вне дома 15:50
- НЕ ПРОСТО ЗАБАВА: ЗАЧЕМ ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ В ПРЯТКИ?09:30
- Эти продукты помогут справиться с осенней депрессией09:10
- 13 ранніх симптомів поганого кровообігу07:30
- 13 ненужных вещей20:30
- Названо занятие, лучше всего оберегающее человека от онкологии09:02
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез
- Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”
- Сазонов: ви смієтесь з «лотерейного білету» Ляшка, а це буде добре продуманий хід