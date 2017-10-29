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На Харьковщине неизвестный устроил стрельбу по прохожим, есть пострадавшие
В городе Первомайский Харьковской области 27 октября произошла стрельба, в результате чего трое мужчин получили огнестрельные ранения, сообщает на своей странице в Facebook полиция Харьковской области.
"Работниками полиции было установлено, что около 2:00 пострадавшие находились в городе Первомайский возле торговых киосков, где по неустановленным причинам неизвестный совершил в их направлении выстрелы из огнестрельного оружия", - говорится в сообщении ведомства.
В результате нападения 18-летний парень получил повреждения в виде непроникающего огнестрельной ранения грудной клетки и огнестрельное ранение бедра. Он был госпитализирован в хирургическое отделение Первомайской больницы.
28-летний мужчина также получил телесные повреждения в виде огнестрельного проникающего ранения бедра, а 19-летний парень получил огнестрельное ранение голени.
Врачи оценивают состояние здоровья пострадавших как удовлетворительное.
С места инцидента полицейские изъяли гильзу "REM 223" и газовый баллон "Перец-4".
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего это преступление.
Источник: zn.ua
Теги: Донбасс, стрельба, Харьковская область, пострадавшие
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