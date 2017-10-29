Прикордонники затримали російського шахрая, якого розшукував Інтерпол

29.10.2017 18:50

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ" у пункті пропуску "Жуляни" (аеропорт "Київ" - ІФ) затримали громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку, повідомляє Державна прикордонна служба України в неділю.

"Під час оформлення пасажирів рейсу Барселона-Київ на росіянина спрацювала база даних Інтерполу. Чоловіка 1970 року народження розшукували правоохоронні органи Росії за шахрайство в особливо великих розмірах", - ідеться в повідомленні на офіційному сайті прикордонного відомства.

За цим фактом поінформовано чергового Українського бюро Інтерполу в м. Києві. Чоловіка передали співробітникам Національної поліції.

Загалом, за даними Держприкордонслужби, від початку року прикордонники реалізували вже майже 2,6 тис. спрацьовувань бази даних Інтерполу, при цьому виявлено понад 1,8 тис. правопорушників.

Источник: ua.interfax.com.ua