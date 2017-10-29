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У 201 об’єднаній тергромаді України розпочалися перші місцеві вибори
Сьогодні, 29 жовтня 2017 року, у 201 об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) в усіх без винятку областях України проходять перші місцеві вибори. Голосування, яке розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00, пройде на 1 947 виборчих дільницях.
Про це інформує ЦВК.
«У неділю, 29 жовтня 2017 року, у 201 об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) в усіх без винятку областях України відбудуться перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. До складу цих 201 ОТГ увійшли 933 місцеві ради (міських – 25, селищних – 67, сільських – 841)», - сказано в повідомленні.
Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться в 9 об’єднаних територіальних громадах, у Волинській області – в 19 ОТГ, у Дніпропетровській області – в 19 ОТГ, у Донецькій області – в 2 ОТГ, у Житомирській області – в 13 ОТГ, у Закарпатській області – в 1 ОТГ, у Запорізькій області – в 10 ОТГ, в Івано-Франківської області – в 8 ОТГ, у Київській області – в 4 ОТГ, у Кіровоградській області – в 6 ОТГ, у Луганській області – в 4 ОТГ, у Львівській області – в 8 ОТГ, у Миколаївській області – в 1 ОТГ, в Одеській області – в 11 ОТГ, у Полтавській області – в 12 ОТГ, у Рівненській області – в 5 ОТГ, у Сумській області – в 9 ОТГ, у Тернопільській області – в 4 ОТГ, у Харківській області – в 7 ОТГ, у Херсонській області – в 10 ОТГ, у Хмельницькій області – в 7 ОТГ, у Черкаській області – в 14 ОТГ, у Чернівецькій області – в 4 ОТГ, у Чернігівській області – в 14 ОТГ.
За попередніми підрахунками, у зазначених виборах зможуть взяти участь понад 1 млн 330 тисяч осіб, тобто близько 4% усіх виборців України.
Для проведення цих виборів територіальними виборчими комісіями було утворено 4 506 територіальних, одномандатних виборчих округів.
Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на п’ятий день з дня голосування, тобто до 3 листопада включно.
У свою чергу результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 8 листопада включно.
Загальна сума, яка була передбачена затвердженим ЦВК розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року, становить 55 млн 138 тис. 900 гривень.
Комісія зареєструвала на зазначених виборах 18 офіційних спостерігачів від Національного демократичного інституту міжнародних відносин. Окрім того, надала дозвіл мати офіційних спостерігачів 17 громадським організаціям.
У період з 25 жовтня 2015 року по 30 квітня 2017 року в Україні перші місцеві вибори відбулися в 415 об'єднаних територіальних громадах. Тоді як лише в один день 29 жовтня 2017 року перші місцеві вибори відбудуться відразу в 201 об'єднаній територіальній громаді.
Окрім того, на 24 грудня 2017 року Комісія призначила перші місцеві вибори ще в 51 об’єднаній територіальній громаді, до складу яких увійшли 256 місцевих рад (міських – 7, селищних – 19, сільських – 230). За попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь понад 356,5 тис. осіб.
Відтак, загальна чисельність усіх разом взятих призначених ЦВК перших виборів в ОТГ на кінець поточного року становитиме 667.
Источник: ukrinform.ua
Теги: Украина, Донбасс, выборы, громада
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