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Украинцев ждет серьезный скачок цен

29.10.2017 12:30
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Украинцев ждет серьезный скачок цен

Уже в ближайшее время украинцам стоит ожидать серьезного повышения цен. Такой неутешный прогноз сделал финансовый эксперт Алексей Кущ.

Он объяснил, что инфляционные процессы были видны еще весной и именно тогда Нацбанк должен был ввести увеличение процентной ставки.

-Его нужно было принимать еще весной этого года. Но тогда Валерии Гонтарева хотелось пойти на волне снижения учетной ставки с гордо поднятой головой. Хотя уже тогда, в апреле-мае, было видно те серьезные инфляционные процессы, которые происходили в стране, – говорит Кущ.

Также, по мнению эксперта, уже тогда стоило повысить учетную ставку хотя бы на полпроцента и не препятствовать рыночному укреплению гривны.

Еще одним фактором того, что цены пойдут вверх является повышение социальных стандартов.

Источник: socportal.info



Теги: Украина, Донбасс, повышение, цены
 
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