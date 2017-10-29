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Украинцев ждет серьезный скачок цен
Уже в ближайшее время украинцам стоит ожидать серьезного повышения цен. Такой неутешный прогноз сделал финансовый эксперт Алексей Кущ.
Он объяснил, что инфляционные процессы были видны еще весной и именно тогда Нацбанк должен был ввести увеличение процентной ставки.
-Его нужно было принимать еще весной этого года. Но тогда Валерии Гонтарева хотелось пойти на волне снижения учетной ставки с гордо поднятой головой. Хотя уже тогда, в апреле-мае, было видно те серьезные инфляционные процессы, которые происходили в стране, – говорит Кущ.
Также, по мнению эксперта, уже тогда стоило повысить учетную ставку хотя бы на полпроцента и не препятствовать рыночному укреплению гривны.
Еще одним фактором того, что цены пойдут вверх является повышение социальных стандартов.
Источник: socportal.info
Теги: Украина, Донбасс, повышение, цены
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