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В Киеве полиция устроила рейд и задержания в ночном клубе
Представитель Уполномоченного ВП по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что полиция применила чрезмерную силу во время рейда в ночном клубе в Киеве.
Сотрудники правоохранительных органов применили чрезмерную силу во время рейда в ночном клубе в Киеве, зафиксировано большое количество нарушений. Об этом сказал в эфире "112 Украина" представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.
"Нарушение нам известны. Мы объявили через социальные сети просьбу, чтобы к нам обращались с письменными свидетельствами, заявлениями. И уже довольно много таких заявлений получено. Есть фактически подтвержденные свидетельства, что применялась чрезмерная, не оправдана сила со стороны сотрудников полиции. Не было предоставлено правовую помощь. По сути лишили права на защиту лиц", - сказал он.
По мнению Чаплыги, в связи с рейдом в ночном клубе, не менее пяти статей было грубо нарушено.
"Я думаю, что это дело на долгие месяцы, поскольку многие люди были причастны к этому всему, слишком много нарушений. Все это зафиксировано, запротоколировано. Наши представители работали весь день и перед тем, в том числе сегодня утром продолжают работу в сборном пункте", - отметил он.
Также представитель омбудсмена рассказал, что пока никому из задержанных медицинская помощь не нужна.
Напомним, во время обыска в киевском ночном клубе полиция задержала 17 человек с наркотиками, обнаружила 11-ть малолетних и 32-х человек, которые уклонялись от призыва.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Донбасс, Киев, полиция, ночной клуб, рейд
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