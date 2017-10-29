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В Одессе 40 человек в балаклавах пытались захватить воинскую часть
В Одессе примерно в 08:45 около 40 человек в балаклавах попытались осуществить рейдерский захват части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ Роман Юрчило в комментарии телеканалу "112 Украина".
По словам Юрчило, рейдеры позиционируют себя как представители Торгово-развлекательного центра City Center. Люди в балаклавах частично демонтировали ограждение военной части А3571 и вывезли военное имущество.
На месте происшествия работает военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, представители воздушного командования "Юг" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"Об этих людях пока ничего неизвестно. Сейчас был разговор военного юриста службы правопорядка, который сказал, что никаких документов у этой организации нет на какие-либо действия на территории этого объекта. Пока захват объекта остановлен, идет выяснение обстоятельств. Эта земля является землей Министерства обороны Украины. На этой земле находятся военные объекты воздушных сил, поэтому, несомненно, мы будем защищать свой объект", - заявил Юрчило.
Теги: Донбасс, Одесса, Балаклава, захват
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