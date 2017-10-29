- В Украине начал работу новый автомобильный завод11:10
- На Харьковщине неизвестный устроил стрельбу по прохожим, есть пострадавшие10:30
- Где искать миллиарды Януковича?10:10
- Хто насправді стоїть за замахом на Мосійчука і кому вигідна версія про Кадирова09:50
- Євросоюз вивчає можливість скасування переходу на літній час09:30
- Дешевле оскорбить и обплевать полицейского, чем заплатить штраф за отсутствие стерилизации животного09:10
- Сеть взорвала видеопародия на «удачливого» Ляшко08:30
- До утримуваного у військкоматі відвідувача нічного клубу не пустили швидку – власник юридичної компанії08:10
- Економічний бум: Канада збільшила імпорт української агротехніки на 8000%07:50
- СБУ сняла запрет на въезд в Украину для белорусского исполнителя Макса Коржа07:30
В Украине начал работу новый автомобильный завод
В селе Кожичи Яворивского района на Львовщине открыли завод «Бадер-Аунде». Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, новый завод стал совместным проектом немецких инвесторов Bader GmbH, который уже имеет две производственные площадки по пошиву кожаных чехлов для авто во Львовской области (в Кожичах и Городке), и компании Aunde, специализирующейся на изготовлении чехлов для авто из текстиля.
Инвестиции в новый завод уже составили 146 млн грн.
«Наша специализация – пошив автомобильных сидений марки AUDI. Планируем производить более 1 тыс. готовых комплектов, что соответствует одному авто в день. Более 3,5 тыс. сотрудников работает во всей структуре компании «Бадер», а именно тут создадут 800 рабочих мест. Суммарная инвестиция в этот объект – 10 млн евро, из которых более 2 млн евро – стоимость немецкого оборудования», – цитирует пресс-служба ОГА руководителя «Бадер-Аунде Украина» Андрея Павлуня.
По словам топ-менеджера, в перспективе новосозданный проект планирует расширить модельный ряд авто и выполнять заказы для автопроизводителей Daimler (Mercedes-Benz) и Skoda.
Как сообщалось, в ноябре 2016 года была открыт завод «Бадер Украина» в селе Кожичи, который стал второй производственной площадкой во Львовской области, и сегодня на нем работает 1700 человек.
Источник: autodriving.net
Теги: Украина, Донбасс, работа, завод
- За что приостанавливают выплату пенсий в "ДНР"20:50
- КПВВ на Донбассе переходят на новый график работы18:30
- Село под Мариуполем: штраф за обнаженку18:10
- Чоловік підірвав гранату у кафе на Донеччині, є поранені14:50
- КПВВ в зоне АТО сокращают время работы14:00
- Пограничника в Мариуполе посадили на 13 лет за стрельбу в прорывавшийся на блокпосту автомобиль сепаратиста, - Госпогранслужба13:30
- В гости к Мотороле: появились подробности поездки дочери топ-менеджера Сбербанка на Донбасс12:50
- Россия покупает уголь у ОРДЛО в два раза ниже его себестоимости22:23
- В Мариуполе развенчали мифы о Донбассе21:54
- Боевики отказались менять заложников по формуле "313 на 88"21:22
- В Украине начал работу новый автомобильный завод11:10
- Ученые настаивают, что спать в носках полезно для здоровья10:50
- На Харьковщине неизвестный устроил стрельбу по прохожим, есть пострадавшие10:30
- Где искать миллиарды Януковича?10:10
- «Шахтер» упустил победу в матче с аутсайдером чемпионата10:00
- Хто насправді стоїть за замахом на Мосійчука і кому вигідна версія про Кадирова09:50
- Євросоюз вивчає можливість скасування переходу на літній час09:30
- Дешевле оскорбить и обплевать полицейского, чем заплатить штраф за отсутствие стерилизации животного09:10
- Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям08:50
- Сеть взорвала видеопародия на «удачливого» Ляшко08:30
- Ученые настаивают, что спать в носках полезно для здоровья10:50
- Пациенты игнорируют эмоции врача, но ждут чуткости к своим переживаниям08:50
- Корица для похудения: польза и правила употребления22:15
- Лікарі назвали небезпечний препарат, який викликає захворювання крові 19:30
- Подводные камни фриланса: как защититься от работодателей-мошенников 16:10
- В среднем за год каждый из нас выпивает 100 чашек кофе вне дома 15:50
- НЕ ПРОСТО ЗАБАВА: ЗАЧЕМ ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ В ПРЯТКИ?09:30
- Эти продукты помогут справиться с осенней депрессией09:10
- 13 ранніх симптомів поганого кровообігу07:30
- 13 ненужных вещей20:30
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного
- Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля
- Плотницкому уже не до "республики": в "ЛНР" конфликт между ведущими группировками боевиков вышел на финишную прямую - выяснилось, кто и с кем опять "на ножах"
- Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”
- Сазонов: ви смієтесь з «лотерейного білету» Ляшка, а це буде добре продуманий хід