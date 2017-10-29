В Украине основали производство черного чеснока

29.10.2017 14:30

Производство черного чеснока происходит в соответствии с классической азиатской технологией – методом естественной ферментации в условиях высоких температур и определенной влажности, без добавления каких-либо красителей и химических веществ. За счет сахара и аминокислот, выделяемых за этот период, чеснок приобретает черный цвет.

Как рассказала менеджер по продажам компании «МР Гарлик» Дарья Мирзахметова, предприятие использует исключительно украинское сырье. Мощность производства составляет более 200 килограмм в месяц. Более того, компания получила полное согласование технических условий на производство ферментированного чеснока в Украине.

Для справки отметим, что черный ферментированный чеснок обладает пряно-сладким ароматом. Он гипоаллергенен. Положительно влияет на пищеварительную, кровеносную, сердечно-сосудистую систему и на весь организм в целом. После ферментации в чесноке значительно возрастает содержание антиоксидантов и фруктозы.

Источник: hyser.com.ua