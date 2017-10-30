Будет «шторм»: какую свинью власть подложила украинцам

30.10.2017 07:40

В ближайшее время жителям Украины стоит ожидать серьезного повышения цен.

Такой прогноз в комментарии "Апострофу" озвучил финансовый эксперт Алексей Кущ.

Специалист отмечает, что инфляционные процессы были видны еще весной текущего года и именно тогда Нацбанк должен был ввести увеличение процентной ставки.

"Его нужно было принимать еще весной этого года. Но тогда руководителю [Валерии Гонтаревой] хотелось уйти на волне снижения учетной ставки с гордо поднятой головой. Хотя уже тогда, в апреле-мае, были видны те серьезные инфляционные процессы, которые происходили в стране", - говорит Кущ.

Он также отмечает, что тогда нужно было повысить учетную ставку хотя бы на полпроцента и не препятствовать рыночному укреплению гривны.

"Эти действия привели бы к тому, что сейчас мы не имели бы той ценовой динамики, которая наблюдается, а курс гривны хоть и падал бы, но с тех отметок, которые были бы достигнуты летом, условно – с 22-23 грн/$1 до 24-25 грн/$1, а не в коридор 26-27 грн/$1, как это происходит сейчас", - поясняет эксперт.

Вместе с тем он прогнозирует для Украины в ближайшее время "ценовой шторм", который, в частности, обусловлен повышением социальных стандартов в связи с ростом размера пенсий.

"А инфляция у нас всегда ходит в паре с девальвацией, поэтому стоит ждать и девальвации национальной валюты", - говорит Кущ.

Источник: https://from-ua.com