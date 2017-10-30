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ЧП в крупнейшем соборе мира: погиб украинец
Украинец, который работал в Польше в ремонтной бригаде костела, погиб во время рабочей смены
Трагедия случилась 29 октября в городе Гданьск. Украинец занимался ремонтными работами в Мариацкой базилике — крупнейшем кирпичном соборе в мире. Храм в течение многих недель обставлен лесами.
В день смерти мужчины рабочие не проводили работы. Но, как выяснили правоохранители, двое мужчин были вызваны на работу из-за чрезвычайной ситуации.
По предварительным данным, на высоте 35 метров начала накапливаться вода, которую работники должны были скачать. Один из мужчин залез на леса и упал на нижний ярус. В результате полученных травм украинец умер на месте.
По словам пресс-секретаря полиции Магдалены Цискы, выясняются все детали и причины смерти 41-летнего мужчины. Полиция прокомментирует трагедию после экспертизы судмедэкспертов.
Как сообщала Politeka, за последние несколько лет число украинских заробитчан в Польше значительно возросло.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Польское радио
Теги: Донбасс, Польша, погибший, костел
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