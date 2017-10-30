ЧП в крупнейшем соборе мира: погиб украинец

30.10.2017 20:10

Украинец, который работал в Польше в ремонтной бригаде костела, погиб во время рабочей смены

Трагедия случилась 29 октября в городе Гданьск. Украинец занимался ремонтными работами в Мариацкой базилике — крупнейшем кирпичном соборе в мире. Храм в течение многих недель обставлен лесами.

В день смерти мужчины рабочие не проводили работы. Но, как выяснили правоохранители, двое мужчин были вызваны на работу из-за чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, на высоте 35 метров начала накапливаться вода, которую работники должны были скачать. Один из мужчин залез на леса и упал на нижний ярус. В результате полученных травм украинец умер на месте.

По словам пресс-секретаря полиции Магдалены Цискы, выясняются все детали и причины смерти 41-летнего мужчины. Полиция прокомментирует трагедию после экспертизы судмедэкспертов.

Как сообщала Politeka, за последние несколько лет число украинских заробитчан в Польше значительно возросло.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Польское радио