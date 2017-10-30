Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Фильм о героях АТО неожиданно покорил международный фестиваль

30.10.2017 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Фильм о героях АТО неожиданно покорил международный фестиваль

Документальный фильм про украинских летчиков-героев АТО добыл признание на Варшавском фестивале авиационных фильмов

Об этом сообщил генеральный директор компании Nextfilm Дмитрий Штадэ, передает Знай.

«Первое место среди документальных фильмов занял фильм «Воздушные защитники» на VIII Международном фестивале авиационных фильмов FlyFilmFestival», — отметил он.

Уточним, что действия фильма разворачиваются вокруг экипажа транспортного военного самолета АН-26, который в 2014 году был сбит над Луганском. При этом в самой ленте рассказывается о славной истории самолета.

Помимо Варшавы, ленту также показывали другим европейским зрителям – в Германии, Австрии и Франции. Режиссерами «Воздушных защитников» выступили Дмитрий Пономарев и Руслан Панасюк.

Обратим внимание, что лента про украинских бойцов ранее выдвигалась на получение премии Ивана Франко в области информационной деятельности.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, фильм, фестиваль, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх