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Геращенко в Великобритании подняла вопрос о безвизе для Украины
Стороны обсудили также миротворческую миссию на Донбассе, в том числе неприемлимость российского предложения по миротворцам, которое "просто подменяет саму идею миротворческой миссии"
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко провела встречу с министром Великобритании по делам Европы и Америки Аланом Данканом, обсудив ситуацию с безопасностью на Донбассе, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и перспективы безвиза с Великобританией для Украины. Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.
Геращенко призвала Великобританию оказать содействие в освобождении заложников, включив в процесс "все возможные механизмы, посреднические усилия".
Стороны обсудили также миротворческую миссию на Донбассе, в том числе неприемлимость российского предложения по миротворцам, которое "просто подменяет саму идею миротворческой миссии".
"Хорошо, что британское правительство хорошо понимает нюансы и различия между мандатом настоящей миротворческой миссии и гибридной предложением Москвы, направленной на замораживание конфликта", – написала Геращенко.
По ее словам, Великобритания активно поддерживает проекты гуманитарного разминирования на Донбассе. Также Геращенко и Данкан обсудили реформы в Украине.
Кроме того, первый вице-спикер Верховной Рады обратилась к министру с просьбой обратить внимание на жалобы украинцев на безосновательные отказы в получении британских виз.
"Мы имеем положительный опыт безвиза с ЕС и минимум нарушений визовых правил со стороны украинцев в шенгенское зоне, поэтому думаю, стоит говорить и о смягчении визового режима с Британией. Очевидно, что это будет непростой и не быстрый диалог, но стоит его начинать", – рассказала Геращенко.
Напомним, после введения безвизового режима в страны ЕС в июне этого года украинцы шутили, мол, осталось дождаться безвиза в США, Британию и Канаду — и тогда весь мир будет у наших ног. Впрочем, и сейчас украинцы могут без виз посещать 119 стран. Но если безвиз с Америкой очень маловероятен, то путешествие в Канаду без бумажной волокиты вполне может стать реальностью.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Великобритания, безвизовый режим
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