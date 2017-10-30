- Кабмин Украины предлагает обязать проживающего с ребенком родителя сообщать адрес другому16:30
- В МИД Испании озвучили позицию по Крыму15:57
- Названы сроки и условия получения Украиной следующего транша МВФ15:40
- Порошенко подписал закон о повышении пенсий15:26
- Под Мариуполем БТР переехал "ВАЗ". Есть пострадавшие14:50
- Попросятся обратно в Украину: известный участник АТО рассказал, когда Украина вернет Донбасс13:47
- Порошенко подписал закон о ратификации протоколов к Европейской конвенции по правам человека13:30
- Фильм о героях АТО неожиданно покорил международный фестиваль13:15
- Американский сенатор рассказал, как Россия пользуется коррупцией в Украине12:58
- В Комитете избирателей Украины рассказали о нарушениях на местных выборах12:25
Кабмин Украины предлагает обязать проживающего с ребенком родителя сообщать адрес другому
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде обязать родителя, с которым проживает ребенок, сообщать о новом месте проживания (пребывания) второму родителю.
Об этом говорится в законопроекте №7217, зарегистрированном в Раде 20 октября, передают Українські Новини.
Предлагается установить, что тот из родителей, с кем малолетний ребенок проживает на основании решения суда, самостоятельно решает вопрос о месте ее проживания, месте и форме обучения, а также временном выезде из Украины на срок не более 1 месяца.
В случае, если родитель, с которым проживает ребенок, скрывает от второго родителя место проживания ребенка, суд по заявлению второго родителя может передать ребенка для проживания с ним.
Также Кабмин предлагает установить, что максимальная разница в возрасте между усыновителем и ребенком не может быть больше 45 лет, кроме случаев, когда ребенка усыновляет ее родственник, а также одним из супругов усыновляется ребенок другого супруга.
Кроме того, лицо, не связанное с ребенком семейными, родственными отношениями, может быть назначено его опекуном или попечителем только по решению суда.
Как сообщали СМИ, ранее правоохранители задержали женщину по подозрению в намерении продать сына за 35 тыс. долларов в Киевской области.
В Киеве родители на пару суток оставили 2 маленьких детей без присмотра.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, ребенок, адрес, Кабмин
- Пятилетнего мальчика погубила аллергия на новокаин
- Мальчик спросил у Путина: "Как там в Украине?" (ВИДЕО)
- Савченко дала партии свое имя
- Страсти вокруг вакцинации. Генпрокуратура предъявила претензии Минздраву
- Крым является территорией Украины - предвыборная программа кандидата на пост президента России
- Главарь "ДНР" Захарченко заявил, что украинских партий не будет ни в "праймериз ", ни в выборах
- В Славянск привезли гуманитарную помощь от жителей Западной Украины16:37
- Под Мариуполем БТР переехал "ВАЗ". Есть пострадавшие14:50
- Попросятся обратно в Украину: известный участник АТО рассказал, когда Украина вернет Донбасс13:47
- Журналист: «Ликвидации Плотницкого и Захарченко можно ожидать в любой момент»10:27
- В «ЛНР» заявили, что их министр сотрудничал с украинскими ДРГ21:50
- На Луганщине неизвестный забросал гранатами магазин и частный дом21:30
- Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров" 21:10
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе20:30
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны19:50
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе17:30
- Соцопрос помог узнать об отношении россиян к Украине16:45
- В Славянск привезли гуманитарную помощь от жителей Западной Украины16:37
- Кабмин Украины предлагает обязать проживающего с ребенком родителя сообщать адрес другому16:30
- Проверенные способы профилактики гриппа для офисных сотрудников16:14
- В МИД Испании озвучили позицию по Крыму15:57
- Названы сроки и условия получения Украиной следующего транша МВФ15:40
- Порошенко подписал закон о повышении пенсий15:26
- Живьем съели мозги: ученые поражены странной гибелью кровожадных акул15:09
- Под Мариуполем БТР переехал "ВАЗ". Есть пострадавшие14:50
- В России появился еще один претендент на пост президента (ВИДЕО)14:40
- Проверенные способы профилактики гриппа для офисных сотрудников16:14
- Що робити якщо заважає родимка?14:00
- Сумасшедший штрафной опозорил Динамо в матче против Карпат12:10
- Чому варто пити каву лише з цукром?09:29
- О влиянии сотовых телефонов на мозг08:55
- «Денежная бутылка»: делаем сильный талисман на прибыль своими руками08:05
- Как избавить овощи и фрукты от всех пестицидов07:55
- Как работают «гормоны счастья»07:10
- Как научить детей обращаться с деньгами 15:10
- "Мама не знает, что у меня рак": как работает паллиативная помощь в Украине13:10
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного
- Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”
- Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?