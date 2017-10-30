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Кто будет лечить украинцев? Минздрав по пунктам объяснил, что делать
Министерство здравоохранения Украины опубликовало пошаговую инструкцию о том, как выбрать семейного врача.
Как сказано в ФБ ведомства, каждый украинец может выбрать терапевта, педиатра или семейного врача в любом медицинском учреждении, а деньги за медицинское обслуживание заплатит государство.
"Пока приписная кампания (процесс выбора врача и заключение договоров) проходит в пилотном режиме. А дата начала всеукраинской кампании будет определена после того, как закон №6327 будет подписан президентом", - сообщает министерство.
Шаг первый - определитесь с врачом
Вы также можете обратиться в местный отдел здравоохранения. Там вам расскажут, какие врачи работают в вашем населенном пункте или районе. Другой вариант - просто обратитесь в любое медицинское учреждение и познакомьтесь с врачами. Информацию о них можно получить в местном отделе здравоохранения или непосредственно в регистратуре. Некоторые медицинские учреждения уже имеют свои собственные сайты с такой информацией.
Помните, что сейчас вы не должны обращаться к врачу "строго по прописке" - можете выбрать врача, который работает у вашего дома, работы и тому подобное.
Шаг второй - подпишите декларацию
Учреждения первичной медицинской помощи, в которых работают семейные врачи, подписывают контракт с Национальной службой здоровья, а пациенты - декларацию с теми врачами, которых сами себе выбрали.
Декларация подписывается бессрочно, то есть вам не нужно будет переподписывать ее ежегодно. С другой стороны, если вы решите подписать соглашение с другим врачом, вы сможете сделать это в любое время.
Документы, которые понадобятся для подписания соглашения с врачом - паспорт и идентификационный номер. Если же вы подписываете декларацию с педиатром (или семейным врачом, который будет обслуживать вашего ребенка), то также понадобится свидетельство о рождении ребенка и документы (паспорт и код) обоих его родителей или опекунов.
Врач внесет ваши данные в систему, распечатает декларацию, которую вы подпишете в двух экземплярах (один из них остается у вас), - и с этого момента вы можете обращаться к врачу в любое время.
Важно: внимательно проверьте данные перед тем, как подписать декларацию. Декларация появится в системе после двойной авторизации: врач попросит назвать код, который поступит вам СМС-сообщением. Если же у вас нет мобильного телефона, врач сфотографирует или отсканирует ваши документы, чтобы приобщить их к декларации. Только после этого декларация появится в системе.
В случае отпуска или болезни у вашего врача должна быть замена - другой врач первичного звена или заведение первичной медицинской помощи. Если вам понадобится помощь, а вы находитесь в другом городе, обращайтесь в ближайшее заведение первичной медицинской помощи.
Один врач может обслуживать максимум 2 тыс. пациентов. Такое количество пациентов рекомендует Минздрав. Могут быть и исключительные ситуации, например, когда врач работает в селе, где проживает более 2 тысяч человек. Поэтому если вы уверены, что нашли хорошего врача, не теряйте времени, ведь у него может просто не остаться мест для новых пациентов.
Шаг третий - обращайтесь при первой необходимости
Вы сможете обращаться к вашему врачу с любыми вопросами, связанными со здоровьем. Как показывает мировой опыт, большинство проблем со здоровьем могут быть решены на уровне первичного звена, особенно в случае своевременного обращения. Кроме непосредственного обследования и лечения, врачи первичного звена в случае необходимости будут также выдавать направления к узкопрофильным специалистам, выписывать рецепты на лекарства, в т.ч. подпадающих под программу "Доступные лекарства" (бесплатные лекарства в аптеке, за которые платит государство), и любые медицинские справки, например, в бассейн и тому подобное.
Поэтому из этих соображений лучше выбирать врача, который практикует рядом с вами - это сократит затраты времени на дорогу.
Шаг четвертый - не давайте взяток
В 2018 году заведение, в котором работает семейный врач, начнет получать прямую годовую оплату за обслуживание каждого пациента, который заключил с ним договор. Планируется, что в 2018 году средняя выплата на первичном звене составит около 370 грн на одного пациента, в 2019 - 450 грн. Практика в 2 тыс. пациентов может приносить годовой доход от 740 000 грн до 1 млн грн. В этот бюджет входят аренда офиса, оплата работы врача, медсестры (фельдшера), простые расходные материалы и частичное покрытие анализов. Около половины этих средств - расходы практики, все остальное - зарплата работников (врача, медсестер, фельдшеров).
По этим тарифам заведениям первичной медицинской помощи будет платить государство - именно для того, чтобы у медицинских работников были достойные зарплаты и чтобы эти деньги не платили пациенты, как это происходит сейчас. Поэтому идя к врачу, помните, что это не бесплатная услуга, за которую вы положите "благодарность" в карман врачу. Это медицинская услуга, за которую заплачено из ваших налогов.
Теги: Украина, Донбасс, медицина
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