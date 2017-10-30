Матиос назвал добровольцев АТО «незаконными вооруженными формированиями»

30.10.2017 11:40

Не вошедшие ни в структуру Министерства обороны, ни в Министерство внутренних дел формирования добровольцев, следует относить к «незаконным вооруженным формированиям».

Как передает replyua.net, такую точку зрения на своей странице в соцсети Facebook представил Анатолий Матиос, занимающий должность главного военного прокурора Украины. При этом он отметил заслуги добровольцев в первые месяцы агрессии России, назвав их «людьми с высокой мотивацией».



«Положа руку на сердце, хочу преклониться перед добровольческим движением, которое стало три года назад основой мотивации армии, которая на его примере вернулась к выполнению своих функций. Однако законодатель не желает назвать то, что называется белое и черное, не хочет войну назвать войной, а потому военные до сих пор осматриваются», - написал главный военный прокурор.



Также он добавил, что добровольческий движение, часть которого по сегодняшний день не является частью государственных институтов, по закону называется «незаконные вооруженные формирования». «По языку себя бью, но так это называется по Закону. И там нам с вами приходится жить, называя вещи своими именами», - добавил Матиос.