Мосийчук: Появляются подтверждения, что за покушением стоит Россия

30.10.2017 17:15

Нардеп считает, что ранее озвученные версии могут быть вязаны между собой

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук уверен, что за покушением на него стоят российские спецслужбы, и якобы этому есть подтверждения. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.

По его мнению, версии, которые были ранее озвучены силовиками, могут быть связаны между собой. Он отметил, что следователи располагают сведениями, что за покушением стоят российские спецслужбы.

"Все больше и больше появляется подтверждений того, что за заказом моего убийства стоят спецслужбы Российской Федерации. Я перед тем, как сюда ехать, разговаривал еще с руководством Службы безопасности Украины", – рассказал Мосийчук.

Он также заявил, что готов "жизнь положить", чтоб найти виновных в покушении и убийстве двух людей.

Напомним, вечером, 25 октября, в Киеве при выходе из здания телеканала "Эспрессо" было совершено покушение на народного депутата Игоря Мосийчука, который был ранен в результате взрыва. Также стало известно, что покушение унесло жизни двух человек – один погиб на месте взрыва, другой – в больнице. Ранены сейчас пять человек.

Нардеп Антон Геращенко озвучил основную версию покушения, которую рассматривает следствие.

Источник: https://www.segodnya.ua



