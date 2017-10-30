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Названы сроки и условия получения Украиной следующего транша МВФ

30.10.2017 15:40
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Названы сроки и условия получения Украиной следующего транша МВФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает получения Украиной следующего транша кредита от Международного валютного фонда в 2018 году после принятия Верховной Радой закона о государственном бюджете на следующий год и согласования между Фондом и украинским правительством формулы цены на газ.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства. Fitch отметило, что завершение четвертого пересмотра в рамках программы кредитования экономики Украины EFF было отложено МВФ, передает УНИАН.

"Хотя пенсионная реформа (ключевое условие) была утверждена и закон подписан в начале октября, сильно измененная версия реформы еще не подписана партнерами. Кроме того, правительству необходимо принять законодательство о приватизации и борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, МВФ, транш
 
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