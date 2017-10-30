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Нусс: штаб «Батьківщини» влаштував істерику для того, щоб дезінформувати громадськість
Як переконує політичний аналітик Павло Нусс, партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» влаштувала справжню істерику, адже програла вибори, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта в соціальній мережі.
Зокрема, Нусс зауважує, що результати екзит-полу, проведеного партійними штабами, показали, що практично сорок відсотків кандидатів, які здобули посади голів ОТГ, є висуванцями або членами партії БПП «Солідарність». Інші політичні сили навіть не наблизились до подібного результату. Саме тому штаб «Батьківщини» розпочав цілеспрямовану кампанію, покликану дезінформувати виборців. Соратники Тимошенко заявлять, що «перемогли» на виборах - і це на фоні цілої низки брутальних порушень та реального програшу на голосуванні.
Зараз Тимошенко та інші спікери з Турівської (партійний штаб Тимошенко розташовано на вулиці Турівській в Києві – ред.) ведуть агресивну дезінформаційну кампанію в олігархічних медіа, в ході якої надають виборцям викривлену картину результатів виборів. Тим не менш, переконлива перемога БПП «Солідарність» показує, що оприлюднені на замовлення Тимошенко «соціологічні дослідження»,в яких вона виступає лідером політичних рейтингів, а її партія посідає друге місце, не більше, ніж черговий фейк, - наголошує Нусс.
Теги: политика, Украина, Донбасс, Батькивщина
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