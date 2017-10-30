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Похолодання та шторм: в Україну йдуть морози, але буде ще гірше
Варто готуватися до негоди: дощів, снігу, шторму і похолодання, – попередили українців синоптики
Так, за словами синоптика Наталії Діденко, вже завтра, 30 жовтня в західних областях країни: дощ і сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, а також штормовий вітер, пише вона в ФБ.
Дощі також не виключені і на решті території. Мокрий сніг, швидше за все, вкриє території до Вінницької, Житомирської областей і західних районів Київської області. Нижче – на півдні – варто очікувати опадів у вигляді дощу.
При цьому температура повітря знизиться і складе + 2 + 7 градусів, тільки на півдні стовпчик термометра буде вище +10 градусів.
У Києві 30 жовтня буде сильний штормовий вітер, дощі, похолодання до + 4, + 5 градусів. Уточнені карти відсувають мокрий сніг на вівторок, 31 жовтня. Однак, столиця буде перебувати на грані дощу і снігу.
«У будь-якому випадку варто готуватися до негоди – штормового вітру, похолодання, дощів також вистачить, тут і снігу не треба. Однак сніг вже ліпить в Карпатах, поступово охопить західні області і підходить до Києва», – підкреслює Діденко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, похолодание, мороз
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