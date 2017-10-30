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Появилось ВИДЕО попытки захвата воинской части в Одессе
Журналисты опубликовали видео попытки захвата части территории военного объекта в Одессе, которая произошла 29 октября.
Ролик оказался в распоряжении Inforesist.
Злоумышленникам, лица которых были скрыты под масками, удалось демонтировать часть ограждения и вывезти в неизвестном направлении некоторое имущество.
Неизвестные позиционировали себя, как представители некоего торгово-развлекательного центра "CITI CENTER".
На месте происшествия работает военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, а также представители воздушного командования "Юг" ВС ВСУ.
По словам главы пресс-центра Командования Воздушных Сил ВСУ Романа Юрчило, у рейдеров не было документов, которые давали бы право совершать подобные действия.
В свою очередь волонтер Алена Шевцова сообщает, что у захватчиков было решения местного горсовета.
В связи с инцидентом в командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины напомнили, что военнослужащие, которые охраняют режимные объекты, в соответствии с уставными обязанностями, имеют право применять оружие во время несения служи.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Одесса, захват
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