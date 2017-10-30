Порошенко подписал закон о повышении пенсий

30.10.2017 15:26

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал закон «О внесении особенностей в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий». Как передает replyua.net, информация соответствующего содержания размещена на официальном портале президента.



Напомним, что депутаты Верховной Рады Украины приняли закон №2150-VІІІ в первых числах октября. В нем, кроме всего прочего, уточняется перечень расходов, которые осуществляются на социальную защиту и социальное обеспечение граждан из Госбюджета и местных бюджетов.



Новый подписанный закон системно связан с Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий», подписание которого состоялось ранее, и который определяет источники финансового обеспечения социальных выплат. Эти законы вступают в силу одновременно. Как известно, ранее Верховная РадаУкраины проголосовала пенсионную реформу. В соответствии с ней повышается минимальный страховой стаж для выхода на пенсию и проводится осовременивание пенсий.