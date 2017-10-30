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Порошенко подписал закон о ратификации протоколов к Европейской конвенции по правам человека
По словам Арьева, это еще одно доказательство того, что Украина выполняет свои обязательства перед Советом Европы
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации 15 и 16 протоколов к Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом в Facebook заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Это важный документ, который четко регламентирует обязательства государства перед Европейским судом по правам человека и детализирует правила подачи исков в ЕСПЧ. Верховный суд Украины также становится органом, который может обращаться в ЕСПЧ по толкованию Конвенции. Собственно, перед вами еще одно доказательство того, что Украина выполняет свои обязательства перед Советом Европы", – написал он.
Ранее Владимир Арьев заявил, что Россию используют, чтобы уничтожить репутацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Напомним, генеральный секретарь совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что его визит в Москву в частности посвящен обсуждению возвращения делегации РФ в ПАСЕ.
До этого в ПАСЕ не смогли создать рабочую группу, которая должна была заняться вопросом возвращения российской делегации в Ассамблею.
Также недавно во время своего выступления в ПАСЕ Петр Порошенко напомнил о ранее принятой резолюции ПАСЕ, в которой указывается, что Россия может вернуться в организацию после того, как выполнит определенные пункты документа – прекратит агрессию против Украины, освободит ее территории.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, Порошенко
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