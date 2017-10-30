Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко подписал закон о ратификации протоколов к Европейской конвенции по правам человека

30.10.2017 13:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко подписал закон о ратификации протоколов к Европейской конвенции по правам человека

По словам Арьева, это еще одно доказательство того, что Украина выполняет свои обязательства перед Советом Европы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации 15 и 16 протоколов к Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом в Facebook заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Это важный документ, который четко регламентирует обязательства государства перед Европейским судом по правам человека и детализирует правила подачи исков в ЕСПЧ. Верховный суд Украины также становится органом, который может обращаться в ЕСПЧ по толкованию Конвенции. Собственно, перед вами еще одно доказательство того, что Украина выполняет свои обязательства перед Советом Европы", – написал он.

Ранее Владимир Арьев заявил, что Россию используют, чтобы уничтожить репутацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы

Напомним, генеральный секретарь совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что его визит в Москву в частности посвящен обсуждению возвращения делегации РФ в ПАСЕ.

До этого в ПАСЕ не смогли создать рабочую группу, которая должна была заняться вопросом возвращения российской делегации в Ассамблею. 

Также недавно во время своего выступления в ПАСЕ Петр Порошенко напомнил о ранее принятой резолюции ПАСЕ, в которой указывается, что Россия может вернуться в организацию после того, как выполнит определенные пункты документа – прекратит агрессию против Украины, освободит ее территории.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, закон, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх