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Соцопрос помог узнать об отношении россиян к Украине
В соответствии с проведенным социальным опросом, 53 процента россиян негативно относятся к соседним государствам. Аналогичное отношение к соседним странам испытывают 46 процентов украинцев.
Как информирует replyua.net, большая часть граждан Российской Федерации, а точнее 53 процента из тех, которые принимали участие в социологическом опросе, результаты которого были обнародованы Левада-Центром, негативно относятся к Украине. Согласно с данными опроса, 33 процента респондентов «в основном плохо» относятся к Украине, а еще 20 процентов – «очень плохо». Всего три процента опрошенных имеют к Украине «очень хорошее» отношение, а еще 29 процентов – «в основном хорошее».
Так, в соответствии с результатами опроса Киевского международного института социологии, приведенными Левада-Центром, 30 процентов украинцев относятся к России «в основном хорошо», а еще 7 процентов – «очень хорошо». В это же время по данным соцопроса, 24 процента украинцев «в основном плохо», а еще 22 процента респондентов «очень плохо» относятся к Российской Федерации. Ранее уже сообщалось, что в России 41 процент коренных жителей утверждают, что Россия должна поддерживать самопровозглашенные «Л/ДНР» в конфликте на Донбассе.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, соцопрос
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