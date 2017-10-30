- Стало известно, почему Настя Каменских и Потап не будут больше выступать вместе21:56
- Суд виніс рішення у справі Шуфрича21:38
- Експерт пояснила про що свідчать результати виборів ОТГ21:19
- Кто будет лечить украинцев? Минздрав по пунктам объяснил, что делать20:57
- Геращенко в Великобритании подняла вопрос о безвизе для Украины20:30
- ЧП в крупнейшем соборе мира: погиб украинец20:10
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе19:36
- Встреча Порошенко и главы МИД Испании: Санкции против России должны сохраняться19:20
- У Кабміні заявили про серйозну нестачу коштів на субсидії18:58
- Ассоциация с ЕС: в Украине готовят новую реформу18:25
Стало известно, почему Настя Каменских и Потап не будут больше выступать вместе
Каменских представит первый сингл и клип в рамках собственного сольного проекта NK
На прошлой неделе Потап и Настя Каменских официально объявили о том, что ставят паузу в своей совместной музыкальной карьере на неопределенный срок. Потап и Настя пока не будут выступать вместе. Для поклонников артисты записали видеообращение.
Сегодня стало известно, что 2 ноября Настя Каменских представит первый сингл и клип "#этомояночь" в рамках собственного сольного проекта NK.
Сценическое имя – NK – выбрано вовсе неслучайно. Это ключевой элемент единой философии Насти Каменских. Зрители увидят новую Настю – NK предстанет перед поклонниками в абсолютно другом творческом амплуа, которое всецело отображает принципы певицы: смотреть в будущее, быть на волне современных тенденций, задавать ритм, взрывать танцполы сумасшедшей энергетикой и дарить музыку, которая не знает границ.
Отправной точкой собственного сольного проекта Насти Каменских станет сингл "#этомояночь", записанный в стиле Future Pop, который раскроет новый образ Насти – веселой, открытой, энергичной и современной девушки.
"Я действительно люблю ночь, и неслучайно моя первая сольная песня получила именно такое название. "#этомояночь" – о самом долгожданном времени суток, в котором открывается вся суть женского естества. Ночь – время тайн и начала чего-то нового. Вот и я начинаю свою новую главу в творчестве", – признается сама Настя.
В новом клипе, который снял известный клипмейкер Алан Бадоев, NK предстанет перед зрителями в образе кубинской красотки, строптивый нрав которой не позволяет ей скрывать свои эмоции. "Мне всегда приписывали какие-то зарубежные корни, учитывая мою внешность. Я и сама чувствую себя девушкой-космополитом. Ведь я родилась в Украине, росла в Италии, длительное время жила и выступала в Штатах, посетила практически весь мир с гастролями. И в каждой стране, в каждом менталитете я находила что-то интересное и впитывала это в себя. Теперь, имея такой колоссальный творческий и жизненный опыт, я запускаю NK – музыку, которая не имеет границ", – добавила певица.
Следить за отсчетом времени до старта проекта, запланированного на 2 ноября, можно на официальном сайте певицы nkofficial.com .
Настя уже доказала, что она – талантливая певица, яркая и запоминающаяся артистка, секс-символ современности и мощный мотиватор для современной молодежи. Именно Настя первой из поп-певиц запустила NKblog, в котором она показывает свою жизнь, дает советы о спорте и здоровом образе жизни. Именно она запустила производство спортивной одежды NKsport, которая призвана вдохновлять девушек работать над своим телом. Помимо этого, она делится своим бесценным опытом в качестве судьи и наставницы на шоу "Х-фактор". Теперь, не останавливаясь на достигнутом, Настя создает свой собственный сольный проект – NK – и продолжит еще больше удивлять и вдохновлять поклонников.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Настя Каменских, Потап, певица
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе19:36
- Патрульные задержали жителя Мариуполя, который угрожал задушить жену и 7-летнего ребенка18:07
- В Славянск привезли гуманитарную помощь от жителей Западной Украины16:37
- Под Мариуполем БТР переехал "ВАЗ". Есть пострадавшие14:50
- Попросятся обратно в Украину: известный участник АТО рассказал, когда Украина вернет Донбасс13:47
- Журналист: «Ликвидации Плотницкого и Захарченко можно ожидать в любой момент»10:27
- В «ЛНР» заявили, что их министр сотрудничал с украинскими ДРГ21:50
- На Луганщине неизвестный забросал гранатами магазин и частный дом21:30
- Крик души из Донецка: Молодежь спивается, агрессивная. Жалко детей, они искренне бегут махать ручками проезжающим БТРам и разделяют военных на "наших" и " укров" 21:10
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе20:30
- Стало известно, почему Настя Каменских и Потап не будут больше выступать вместе21:56
- Суд виніс рішення у справі Шуфрича21:38
- Експерт пояснила про що свідчать результати виборів ОТГ21:19
- Кто будет лечить украинцев? Минздрав по пунктам объяснил, что делать20:57
- Геращенко в Великобритании подняла вопрос о безвизе для Украины20:30
- ЧП в крупнейшем соборе мира: погиб украинец20:10
- ФБР сдался главный свидетель против российских олигархов19:53
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе19:36
- Встреча Порошенко и главы МИД Испании: Санкции против России должны сохраняться19:20
- У Кабміні заявили про серйозну нестачу коштів на субсидії18:58
- 11 симптомів, які вказують на хвороби серця17:31
- Проверенные способы профилактики гриппа для офисных сотрудников16:14
- Що робити якщо заважає родимка?14:00
- Сумасшедший штрафной опозорил Динамо в матче против Карпат12:10
- Чому варто пити каву лише з цукром?09:29
- О влиянии сотовых телефонов на мозг08:55
- «Денежная бутылка»: делаем сильный талисман на прибыль своими руками08:05
- Как избавить овощи и фрукты от всех пестицидов07:55
- Как работают «гормоны счастья»07:10
- Как научить детей обращаться с деньгами 15:10
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- “Взяли в плен, расстреляли, а тело выбросили в качестве приманки”, - боевики “ДНР” молятся за “зашкваренного” Черного
- Российская оккупация Донбасса: жители Донецка откровенно рассказали о захлестнувшей город бедности
- Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля
- Все убегут: появился печальный прогноз по жизни на оккупированном Донбассе
- Какая судьба ждет боевиков Донбасса после войны
- "Бьют даже своих": появилось веское доказательство подлости "Л/ДНР" на Донбассе
- Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”
- Когда «новые» пенсионеры получат новые пенсии?