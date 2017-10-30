Суд виніс рішення у справі Шуфрича

30.10.2017 21:38

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для сина депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича (фракція “Опозиційний блок”) Нестора у вигляді передачі на поруки батька

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби прокуратури Києва.

Таке рішення суд прийняв 24 жовтня. Запобіжний захід продовжена на 2 місяці.

Також суд продовжив дію обов’язків, покладених на підозрюваного.

Нагадаємо, ввечері 26 серпня син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході скоїв наїздна перехожого.

Постраждалий чоловік з численними травмами був госпіталізований. Пізніше прокуратура оголосила підозру синові народного депутата.

Як писала Politeka, за клопотанням столичної прокуратури Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення щодо сина Нестора Шуфрича.

Джерело: Politeka



