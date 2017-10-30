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Суд виніс рішення у справі Шуфрича
Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для сина депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича (фракція “Опозиційний блок”) Нестора у вигляді передачі на поруки батька
Про це стало відомо з повідомлення прес-служби прокуратури Києва.
Таке рішення суд прийняв 24 жовтня. Запобіжний захід продовжена на 2 місяці.
Також суд продовжив дію обов’язків, покладених на підозрюваного.
Нагадаємо, ввечері 26 серпня син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході скоїв наїздна перехожого.
Постраждалий чоловік з численними травмами був госпіталізований. Пізніше прокуратура оголосила підозру синові народного депутата.
Як писала Politeka, за клопотанням столичної прокуратури Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення щодо сина Нестора Шуфрича.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, Шуфрич, суд
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