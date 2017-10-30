Сумасшедший штрафной опозорил Динамо в матче против Карпат

В чемпионате Украины вслед за Шахтером очков недосчиталось киевское Динамо

Во Львове команда Александра Хацкевича не сумела обыграть Карпаты, довольствовавшись ничьей 1:1.

Забив первыми гол на 12-й минуте (отличился Домагой Вида), во втором тайме гости из столицы опозорились, пропустив нелепый гол со штрафного, передает Gamebet.

До ворот было больше 30 метров, однако полузащитник львовян Сергей Мякушко, являющийся как раз воспитанником Динамо, забил сумасшедший гол со штрафного. Пока Коваль готовился к удару, мяч скользнул по перекладине и влетел в ворота.

В итоге безвыигрышная серия Динамо в чемпионате Украины достигла уже шести матчей. В последний раз команда Александра Хацкевича выигрывала 17 сентября в 9-м туре у Олимпика (2:1). Таким образом, Александр Хацкевич повторил антирекорд Олега Блохина, набрав в 13 матчах 26 очков.

Карпаты — Динамо — 1:1

Голы: Вида, 12 (0:1). Мякушко, 55 (1:1)

Напомним, матч Карпаты — Динамо прошел в воскресенье, 29 октября, в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги.

Источник: https://politeka.net