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У Кабміні заявили про серйозну нестачу коштів на субсидії

30.10.2017 18:58
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У Кабміні заявили про серйозну нестачу коштів на субсидії

Загальна сума зобов’язань по субсидіях значно перевищила передбачені у державному бюджеті кошти на поточний рік, а саме – на десять мільярдів гривень.

Як передає replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода», про це розповів заступник керівника Міністерства фінансів України Сергій Марченко. У тому числі, високопосадовець зауважив, що влітку поточного року відомство вже мало справу з такою ж ситуацією, у зв’язку з чим звернулося до депутатів Верховної Ради із проханням виділити додатково 14 мільярдів гривень та внести до бюджету відповідні зміни. За словами Сергія Марченка, у міністерстві і зараз можуть вирішити цю проблему. 

«Станом на сьогоднішній день у державному кошторисі передбачено 61 мільярд грн. Зобов'язання на 1 жовтня становлять 71 мільярд гривень. Тому, можна сказати, що певною мірою не забезпечені бюджетні зобов'язання, проте у нас є сподівання, що знайдемо рішення з цього приводу», - сказав чиновник.

Крім того, Марченко додав, що уряд до кінця поточного року погасить всю суму заборгованості за енергетичні носії, проте водночас необхідно буде вносити зміни до держбюджету. 



Теги: Донбасс, субсидия, Кабмин
 
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