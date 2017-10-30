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Украина проиграла Коломойскому миллионы долларов
Высокий суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию Украины на решение Лондонского арбитража,которым тот обязал Киев выплатить около 12 миллионов долларов
Напомним, лондонский арбитражный суд в споре JKX против Украины отклонил основные требования компании и признал законным повышение рентных ставок на добычу нефти и газа в 2014 году, однако постановил компенсировать JKX около 12 млн долларов убытков.
Эта сумма убытков, которые компания понесла из-за нарушения Украиной межправительственного договора с Великобританией об обоюдной защите инвестиций.
Напомним, основным активом JKX Oil&Gas в Украине является Полтавская газонефтяная компания.
27,54% акций компании владеет Eclairs Group, которую связывают с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, 19,92% — принадлежит российской Proxima Capital Group,11,45% — Glengary Overseas Limited.
JKX в 2016 году сократила чистый убыток в 2,2 раза – до 37,12 млн долларов, ее выручка снизилась на 16,6% – до 73,85 млн долларов.
Как сообщалось, 6 февраля арбитражный суд вынес решение по этому делу, которым отклонил большинство требований JKX Oil&Gas.
Как писала Politeka, журналисты опубликовали фото украинского олигарха, на котором его нельзя было узнать
Речь идет о бывшем владельце Приват банка Игоре Коломойском, который провел встречу в Швейцарии с экс-нардепом Александром Онищенко.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, миллионы, Коломойский
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