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В БПП заявили о победе на выборах в ОТГ по результатам экзит-полов
Наибольшую поддержку кандидаты от "БПП "Солидарность" получили в Харьковской, Винницкой и Днепропетровской областях
Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявляет, что ее кандидаты лидируют на выборах в 40% объединенных территориальных громадах (ОТГ) и называет это победой на выборах.
"По результатам экзит-полов, проведенных партийными штабами, более 40% победителей на должности глава ОТГ – выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Ни одна другая политическая сила не приближается к этому результату", – сообщает в воскресенье пресс-служба президентской партии.
В партии указывают, что наибольшую поддержку кандидаты от "БПП "Солидарность" получили в Харьковской, Винницкой и Днепропетровской областях.
В настоящее время идет параллельный подсчет голосов в сельских и поселковых ОТГ, где головы и депутаты избирались по мажоритарной системе, а также в городских ОТГ, где депутатов избирают по пропорциональной системе.
Как известно, 29 октября в Украине проходят первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых и городских голов в 201 объединенной территориальной громаде, которые были созданы в рамках процесса децентрализации. В эти громады вошли 933 местных совета (25 городских, 67 поселковых и 841 сельских совета).
По предварительным подсчетам, в выборах 29 октября могли принять участие более 1 млн 330 тыс. человек, то есть около 4% всех избирателей Украины.
В Комитете избирателей Украины отмечали, что больше всего кандидатов на этих выборах выдвинули партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" и "Батькивщина".
В 25 городах районного значения партия Юлии Тимошенко выдвинула 691 кандидата в депутаты местных советов, а президентская партия – 686 кандидатов. В выборах участвуют 601 кандидат от Аграрной партии Украины, 551 – от Радикальной партии Олега Ляшко, 473 – от "Укропа", 464 – от "Свободы", 379 – от "Самопомочи", 351 – от "Оппозиционного блока". Партию "Наш край" представляют 278 кандидатов, движение Валентина Наливайченко "Справедливость" – 202, "Рух новых сил" Михеила Саакашвили – 156, "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко – 127, "Народный фронт" – 113.
На должности городских голов в 25 городах районного значения БПП "Солидарность" выдвинула 14 кандидатов, "Батькивщина" – 13, "Свобода" – 12, "Самопомич" – 9, Радикальная партия – 8. При этом городскими головами хотят стать 40 самовыдвиженцев.
Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 ноября включительно. Результаты же выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 ноября включительно.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, выборы, победа, БПП Солидарность
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