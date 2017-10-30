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В Україні зростає реальна зарплатня

30.10.2017 07:29
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В Україні зростає реальна зарплатня

Як інформує видання replyua.net з посиланням на матеріали «Ліга.нет», статистика показує, що реальна зарплатня українців почала зростати.

Так, номінальна зарплатня українського працівника у середньому за вересень поточного року зросла на три цілих три десятих відсотка у порівнянні з аналогічним показником попереднього місяця. Якщо порівнювати з вереснем 2016 року, то зростання становило тридцять сім цілих два десятих відсотка. Як наголошує Державна служба статистики, наразі середня зарплатня становить сім тисяч триста п’ятдесят одну гривню.

Так само зафіксоване і зростання реальної зарплати. Зокрема, у вересні поточного року порівняно з серпнем 2017 реальна зарплатня зросла на одну цілу три десятих відсотка. Якщо ж брати за базу порівняння серпень 2016 року, то зафіксовано зростання на сімнадцять відсотків. Заміри статистики відбувались без врахування окупованої частини Донбасу та Кримського півострову. Нагадаємо, що у серпні поточного року середня заробітна плата становила сім тисяч сто чотирнадцять гривень. При цьому, реальна зарплатня у серпні цього року знизилась на три відсотки порівняно з попереднім місяцем, а у порівнянні з серпнем 2017 року – зросла на сімнадцять відсотків.



Теги: Украина, Донбасс, зарплата, рост
 
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