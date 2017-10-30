Встреча Порошенко и главы МИД Испании: Санкции против России должны сохраняться

30.10.2017 19:20

В свою очередь глава государства выразил поддержку Испании в вопросе с Каталонией

Президент Украины Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Испании Альфонсо Дастисом, сообщает пресс-служба главы государства.

Украинский лидер подтвердил неизменную позицию Украины относительно поддержки территориальной целостности Испании в контексте последних событий вокруг Каталонии.

В свою очередь, министр иностранных дел Испании также подчеркнул, что его страна полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, он считает, что ЕС должен сохранять санкции против России до прекращения агрессии против Украины и восстановления территориальной целостности.

Порошенко и Дастис договорились углубить взаимодействие между Украиной и Испанией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Испанский дипломат отметил прогресс реформ в Украине и подтвердил, что Испания будет продолжать оказывать содействие Украине в реализации ее евроинтеграционных стремлений.

В контексте углубления межчеловеческих контактов между двумя странами стороны договорились об открытии института Сервантеса в Киеве, а также открытии Украинского института в Мадриде.

Напомним, сегодня Альфонсо Дастис уже провел встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Он заявлял, что Испания поддерживает Украину в вопросе возвращения оккупированного Россией Крыма.

В свою очередь Павел Климкин сравнил ситуацию в Каталонии с оккупацией Крыма. По его словам, нельзя проводить параллели между данными событиями, так как в Испанию не вторглись российские войска в отличие от Украины.

Источник: https://www.segodnya.ua