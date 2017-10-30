Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Встреча Порошенко и главы МИД Испании: Санкции против России должны сохраняться

30.10.2017 19:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Встреча Порошенко и главы МИД Испании: Санкции против России должны сохраняться

В свою очередь глава государства выразил поддержку Испании в вопросе с Каталонией

Президент Украины Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Испании Альфонсо Дастисом, сообщает пресс-служба главы государства.

Украинский лидер подтвердил неизменную позицию Украины относительно поддержки территориальной целостности Испании в контексте последних событий вокруг Каталонии.

В свою очередь, министр иностранных дел Испании также подчеркнул, что его страна полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, он считает, что ЕС должен сохранять санкции против России до прекращения агрессии против Украины и восстановления территориальной целостности.

Порошенко и Дастис договорились углубить взаимодействие между Украиной и Испанией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Испанский дипломат отметил прогресс реформ в Украине и подтвердил, что Испания будет продолжать оказывать содействие Украине в реализации ее евроинтеграционных стремлений.

В контексте углубления межчеловеческих контактов между двумя странами стороны договорились об открытии института Сервантеса в Киеве, а также открытии Украинского института в Мадриде.

Напомним, сегодня Альфонсо Дастис уже провел встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Он заявлял, что Испания поддерживает Украину в вопросе возвращения оккупированного Россией Крыма.

В свою очередь Павел Климкин сравнил ситуацию в Каталонии с оккупацией Крыма. По его словам, нельзя проводить параллели между данными событиями, так как в Испанию не вторглись российские войска в отличие от Украины.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Испания, санкции, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх