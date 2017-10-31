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Блогер: Боевики ОРДЛО несут большие потери
По подсчетам блогера Александра Чернова только за последнюю неделю силами АТО было ликвидировано свыше 30 боевиков ОРДЛО и российских наемников.
Об этом Чернов написал на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.
«Некоторые итоги порадовавшей недели! Минимальный подсчет утилизированных вражеских тел.
Особенно горячим было направление ДАП - БПЯ. Через облтравму и ДОКТМО прошли минимум 25 раненых орков. Минимум 6 из них - сдохли сразу при поступлении или вскоре после "экстренных" операций.
Через морг ДОКТМО, кроме этих 6, прошли еще минимум 8 "первичных" оркотрупов.
Не сидел без работы и "перевалочный медпункт" в самой Ясиноватой - минимум 20 "среднераненых", минимум 3 трупа в местном морге. Справедливости ради замечу, что из них 1 - был отправлен в морг ДОКТМО, так что, скорее всего, входит в счет вышеупомянутых 8 "первичных".
Новоазовск "принял" минимум 4 трупа за неделю. И минимум 10 среднетяжелораненых орков, из которых минимум 4 были почти сразу отправлены в РФ - явный признак, что "непростые" ихтамнеты!
Горловка. Через морг прошли минимум 4 "первичных" оркотрупа. ГБ№2 приняла минимум 8 нелегкораненых, из них 1 сдох - в дополнение к 4 "первичным"!
Меня лично особенно порадовали "поступления" в морг Дебальцево - минимум 3 трупа. И сами по себе, и тем, что обычно утилизированных на Светлодарском направлении увозят в морг Горловки. А привоз в морг Дебальцево последний год с лишним - редкость.
И это - явный признак: или ВСУ "продвинулись-атакуют" ближе, то есть минимум на уровне Углегорской параллели, или, как минимум - "накрывают" оркопозиции, близлежащие к Дебальцево. Впрочем, что ВСУ "могут" (когда "хотят") без особых заморочек достать и до окраин моего родного Енакиево, враг уже мог убедиться в декабре 2016.
По ЛНР инфа более скудная, но и там "не без приятностей": так, через морг Кадиевки только за прошедшие сутки прошли минимум 3 оркотрупа, 1 из них отправлен в Луганск - явный признак, что ихтамнет», - написал Чернов.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
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