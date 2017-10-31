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"Черный список Супрун": почему лекарства от гриппа попали под запрет
Как врачи и пациенты отнеслись к новой инициативе и.о. министра здравоохранения, передает kp.ua/politics.
Ульяна Супрун опубликовала на своей официальной странице в Фейсбуке перечень препаратов, которые, по данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, не рекомендовано применять для лечения детей от гриппа или простуды. Сюда попали: антибиотики, интерфероны, антигистамины, противовирусные препараты (кроме озельтамивира и занамивира - по предписаниям врача), иммуномодуляторы, сиропы от кашля, комбинированные лекарства от простуды, витамины и даже растительные препараты.
"Большое количество лекарств или их высокая стоимость совсем не гарантируют, что эти препараты помогут вам вылечиться, - написала и. о. министра. - Часто популярные лекарства, которые пациенты привыкли употреблять или купили по рекомендации друзей или даже некоторых медиков, не имеют доказанной эффективности для лечения гриппа или ОРВИ".
Лекарство есть
Перечень, который в соцсетях уже окрестили "черным списком Супрун", вызвал бурю негодования. Многих пользователей интересовало, "куда прикладывать подорожник, раз все нельзя". И что это за озельтамивир и занамивир, которые все-таки можно?
"Регистрация данных препаратов в Украине закончилась в 2014 и 2011 годах!!!! То есть МОЗ рекомендует препараты, которые не зарегистрированы в Украине? - шокировал своим сообщением в Фейсбуке глава правления ОО "Национальное движение "За трансплантацию" Юрий Андреев. - Еще один интересный нюанс. Озельтамивир в украинских аптеках отсутствует. И это логично - регистрации нет. Занамивир продает только одна компания в Киеве, хоть этот препарат и не имеет украинской регистрации. И цена на препарат - 1350 грн.".
Выходит, одними лекарствами детей лечить нельзя, а других нет? Скандал? Не совсем. Озельтамивира в аптеках нет лишь по той причине, что в Украине его коммерческое имя - "Тамифлю". И его как раз завались. Средняя цена - 400 грн. И в "Государственном реестре лекарственных средств Украины" "Тамифлю" (действующее вещество озельтамивир) зарегистрирован до конца 2020 года.
Что касается занамивира, он используется лишь ингаляционно, регистрации на него действительно нет, как и самого лекарства.
Минздрав прав
"Черный список Супрун", по мнению известного педиатра, врача высшей категории Евгения Комаровского, справедлив. Врач уверен - единственным препаратом, способным разрушить вирус гриппа, является озельтамивир. Он реально разрушает вирус, блокируя белок нейраминидазу (ту самую N в названии штамма H1N1).
"Препарат не едят все подряд при любом чихе. Это и недешево, и побочных явлений много, да и смысла не имеет. Его используют тогда, когда болезнь протекает тяжело (признаки тяжелой ОРВИ врачи знают) или когда даже легко заболевает человек из группы риска - старики, астматики, диабетики (кто относится к группам риска, врачи тоже знают), - пишет доктор Евгений Комаровский на своем ресурсе. - Суть: если показан "Тамифлю", то показано как минимум наблюдение врача и, как правило, нужна госпитализация. Эффективность при ОРВИ и гриппе других противовирусных средств весьма сомнительна (это самое дипломатичное из доступных определений)".
Назначали кучу всего
- Согласна с рекомендациями. Более того, постоянно борюсь с тем, чтобы детям не назначали ничего лишнего и ненужного. Отсутствие эффекта от перечисленных препаратов я видела на практике, работая педиатром. Поэтому я давно уже не назначаю при ОРВИ ничего из "списка Супрун". - поделилась с "КП" в Украине" столичный врач Наталья Николаева. - Рекомендации МОЗ касаются детей с неосложненным течением гриппа и ОРВИ. Это очень важный момент, который возмущающиеся упорно не замечают. Ну и еще наша ментальность - население много десятилетий приучали при любом чихе поглощать огромное количество лекарственных препаратов. Врачи этому способствовали, назначая списки не меньше чем из десяти пунктов, "ибо иначе тебя будут считать плохим врачом", если ты назначишь при ОРВИ только парацетамол и обильное питье. А тут вдруг раз - и все это, оказывается, не действует.
Компетентно
Что поможет при заразе
Доктор Евгений Комаровский рекомендует:
Тепло одеться, но в комнате прохладно и влажно. Температура 18-20 °С, влажность 50-70%. Мыть полы, увлажнять, проветривать.
Категорически не заставлять есть.
Пить (поить). Идеальны для питья - готовые растворы для пероральной регидратации. Продаются в аптеках.
В нос часто капайте-пшикайте солевые растворы.
Бороться с высокой температурой - только парацетамол или ибупрофен. Категорически нельзя аспирин!
При поражении верхних дыхательных путей (нос, горло, гортань) никакие отхаркивающие средства не нужны - они только усилят кашель. Поражение нижних дыхательных путей (бронхиты, пневмонии) вообще не имеет к самолечению никакого отношения. Лекарства, угнетающие кашель (в инструкции написано "противокашлевое действие"), - нельзя категорически!!!
Противоаллергические средства не имеют к лечению ОРВИ никакого отношения.
Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками: антибиотики не уменьшают, а увеличивают риск осложнений.
Все интерфероны для местного применения и для глотания внутрь - лекарства с недоказанной эффективностью или "лекарства" с доказанной неэффективностью.
Гомеопатия - это не лечение травами, а лечение заряженной водой.
Теги: Украина, Донбасс, вирусы, грипп, запрет, ОРВИ, препарат, лекарства
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