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Давление не пройдет: Аваков прокомментировал задержание сына
Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал задержание детективами Национального антикоррупционного бюро Украины своего сына Александра, которого подозревают в растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД. "Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде", - подчеркнул министр в своем Facebook, передает from-ua.com.
"Давление на меня со стороны организаторов сегодняшних действий против моего сына и моих в прошлом подчиненных - не пройдет. Надеюсь, адекватный судебный процесс, в котором Александр примет участие - расставит все по местам!" – добавил он.
Министр подчеркнул, что НАБУ И САП "не должны быть органами, подверженными влиянию политических групп и интересов".
"Не должны иметь политических интересов и позиций пиара. Они должны быть органом юриспруденции - в высшей степени строгости и соответствия Закону, а не применять метод натяжек и допущений, как в случае с моей семьей – в угоду чьих-то политических интересов", - отметил Аваков.
Глава МВД также заявил, что его позиция по антикоррупционному суду неизменна – "он должен быть компетентным!"
"А вот баланс независимости и незаангажированности в молодых антикоррупционных органах должен быть восстановлен", - добавил он.
Теги: Украина, Донбасс, суд, МВД, растрата, Аваков, НАБУ
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