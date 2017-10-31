Для раздачи земли фронтовикам ликвидируют садовые товарищества Мариуполя

31.10.2017 16:50

Для решения проблемы дефицита земельных ресурсов, выделяемых участникам АТО, будет произведена реорганизация садовых товариществ в Мариуполе, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщил начальник управления земельных отношений Дмитрий Титов.

«В рамках корректировки генплана товарищества будут ликвидированы как юридические лица и все неосвоенные участки будут использованы под жилье», - заявил Титов.

Также он отметил, что для решения вопроса с выделением земли участникам АТО будет производиться расширение территории в части Винограднинского сельского совета, благодаря присоединению поселка к Мариуполю. В результате инвентаризации территории будут высвобождены земли под застройку.