МИД РФ накрыло новой волной маразма: "Волкер призывает, чтобы миротворцы ООН "оккупировали" Донбасс и взяли его в кольцо", - Лавров

31.10.2017 15:09

Введение миротворцев ООН на всю территорию захваченного Россией Донбасса в Кремле уже успели окрестить настоящей "оккупацией" со стороны США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер предлагает "оккупировать" Донбасс, передает "Диалог.UA".

"Я очень надеюсь, что заявления господина Волкера, которые прямо противоречат тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в "нормандском формате", не помешают подготовке этой дорожной карты", - заявил политик. Более того, по мнению Лаврова, введение миротворцев ООН по проекту резолюции Украины и США якобы представляет собой "оккупацию" Донбасса.

"Господин Волкер заявил, что, во-первых, нужно, чтобы миротворцы оккупировали, - он другое слово употребил, но смысл его "оккупировали", - весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом Соединенные Штаты поддержат действия президента Украины Петра Порошенко по выполнению всех его обязательств", - возмущается глава МИД РФ.