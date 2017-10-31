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Обыск у сына Авакова: десятки титушек заблокировали все входы в дом сына главы МВД в Харькове, полиция ищет взрывчатку

31.10.2017 16:29
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Обыск у сына Авакова: десятки титушек заблокировали все входы в дом сына главы МВД в Харькове, полиция ищет взрывчатку

Во двор дома No 22 по улице Мироносицкой в Харькове массово прибывают молодые люди спортивного телосложения в гражданской одежде. Неизвестные блокируют входы, препятствуя работе детективов НАБУ. Как сообщает харьковский активист Дмитрий Олейник, сейчас все входы в дом, где живет сын министра МВД Украины Арсена Авакова, заблокированы титушками, пишет “Диалог.UA”.

“Сотрудники НАБУ нуждаются в гражданской поддержке”, - пишет в Сети Олеийник.

По его данным, во дворе дома уже находятся около 20 неизвестных человек. Слова активиста подтверждает “Громадське Харьков”, которое опубликовало фото неизвестных людей во дворе и в подъезде дома сына Авакова.



Теги: Донбасс, Харьков, полиция, МВД, обыск, титушки, Аваков, НАБУ
 
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