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"Охранять хлам не намерены": Аваков отозвал силовиков из-под Рады
Усиленная охрана здания Верховной Рады в правительственном квартале Киева будет снята. Об этом распорядился министр внутренних дел Арсен Аваков, о чем сообщил у себя в Twitter, передает news.liga.net.
"Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра", - написал глава ведомства.
Безопасность под Радой обеспечивали около 700 правоохранителей и нацгвардейцев.
С утра 17 октября 2017 года на площади перед Верховной Радой началась акция протеста представителей различных общественных организаций и политических сил. На митинг вышли несколько тысяч человек. Здание парламента с ночи охраняли более трех тысяч правоохранителей - сотрудников полиции и Нацгвардии.
Среди участников акции были сторонники экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, представители Свободы, Демократического альянса, Самопомощи, Национального корпуса и другие. Были установлены палатки около Рады и в Мариинском парке, а также зафиксированы потасовки между митингующими и правоохранителями
Основными политическими требованиями протестующих было заявлено создание антикоррупционного суда, снятие неприкосновенности с нардепов и проведение реформы избирательной системы.
Теги: Донбасс, Киев, полиция, МВД, Майдан, Верховная Рада, Аваков, Саакашвили, нацгвардия
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