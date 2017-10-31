Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Россия в ООН предложила миротворцам повсеместно охранять миссию ОБСЕ в Украине

31.10.2017 13:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия в ООН предложила миротворцам повсеместно охранять миссию ОБСЕ в Украине

КИЕВ. 31 октября. УНН. Россия предложила Совету безопасности ООН, чтобы миротворцы охраняли миссию ОБСЕ в Украине везде, где она действует. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге во вторник, передает УНН.

"Теперь наше предложение, которое внесено в Совет безопасности ООН, предполагает, что при выполнении наблюдателями ОБСЕ всех их функций, они всегда должны будут охраняться вооруженными миротворцами ООН", - сказал он.

По словам С.Лаврова, "Германия и Франция видят в этом возможности для достижения договоренностей".

"Переговоры над резолюцией, проект которой лежит на столе СБ ООН, не начинаются, потому что Украина заявила, что это не годится. Что годится, она обещала показать, но так и не показала, прошло уже больше месяца", - отметил глава МИД РФ.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ООН, МИД, охрана , ОБСЕ, миротворцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх