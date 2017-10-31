Россия в ООН предложила миротворцам повсеместно охранять миссию ОБСЕ в Украине

31.10.2017 13:31

КИЕВ. 31 октября. УНН. Россия предложила Совету безопасности ООН, чтобы миротворцы охраняли миссию ОБСЕ в Украине везде, где она действует. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге во вторник, передает УНН.

"Теперь наше предложение, которое внесено в Совет безопасности ООН, предполагает, что при выполнении наблюдателями ОБСЕ всех их функций, они всегда должны будут охраняться вооруженными миротворцами ООН", - сказал он.

По словам С.Лаврова, "Германия и Франция видят в этом возможности для достижения договоренностей".

"Переговоры над резолюцией, проект которой лежит на столе СБ ООН, не начинаются, потому что Украина заявила, что это не годится. Что годится, она обещала показать, но так и не показала, прошло уже больше месяца", - отметил глава МИД РФ.