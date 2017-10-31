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Украинцам предлагают брать пояс потолще, затягивать потуже
Несмотря на повышение Национальным банком Украины (НБУ) учетной ставки на 1%, до 13,5% годовых, украинские эксперты сохраняют свой прогноз курса доллара на конец 2017 года на уровне 27-28 грн/$. Такого мнения придерживаются опрошенные "Апостроф. Экономика" финансовые аналитики.
По оценкам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, к концу 2017 года курс доллара составит 27 грн/$1.
Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин предполагает, что к концу года за $1 в украинских обменниках будут давать 27,5-28,5 грн. Для более высокого курса доллара предпосылок пока нет, считает эксперт.
Не меняет прогнозный коридор курса украинской валюты и член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. По его оценкам, на конец года курс доллара составит 25-29 грн/$1.
При этом финансовый эксперт Алексей Кущ видит два возможных сценария формирования курса доллара. В соответствии с первым правительству и Национальному банку удастся взять ситуацию под контроль. В этом случае гривна будет находиться в курсовом коридоре 27 - 28 грн/$1.
"Если же взять ситуацию под контроль не удастся или если появятся дополнительные негативные факторы, тогда можно ожидать сваливания в коридор 28-30 грн/$1", - льметил эксперт.
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, финансы, продажа, ценные бумаги, курс валют, долги
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