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Укроборонпром: Николаевский судостроительный завод остановил работу
Счета предприятия арестованы. Деятельность государственного предприятия Николаевский судостроительный завод, входящего в состав государственного концерна Укроборонпром, остановлена. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.
Отмечается, что деятельность госпредприятия парализована из-за отсутствия решения правительства по ракетному крейсеру проекта 1164.
"На сегодня арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн гривен. Эти долги накопились из-за прекращения в феврале 2015 года возмещение затрат предприятия на содержание крейсера", – говорится в сообщении.
Сообщается, что завод три года самостоятельно выполняет соответствующие работы – прекращение содержание крейсера приведет к разрушению его энергетических узлов, элементов оборудования, экологического загрязнения акватории рек Буг и Ингул.
В свою очередь ГК Укроборонпром подготовил и направил на рассмотрение Кабмина проект по урегулированию вопросов, связанных с демилитаризацией и последующим использованием этого ракетного крейсера. Проектом распоряжения предусматривается возмещение предприятию затрат на содержание крейсера, что позволило бы погасить задолженность по заработной плате.
Теги: Украина, Донбасс, Николаев, долг, зарплата, арест, предприятие, крейсер, Укроборонпром
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