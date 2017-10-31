Вооруженные силы теперь смогут отбить любую атаку вражеских войск: Лысенко рассказал о новом сверхмощном оружии для украинских военных

31.10.2017 08:49

С начала года в украинскую армию поступило 875 единиц вооружения и военной техники. Об этом на брифинге заявил официальный представитель по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает "Диалог.UA".

По его словам, речь идет о 10 самолетах, 2 вертолетах, 67 единицах бронетанкового вооружения и бронетехники, 26 единицах ракетно-артиллерийского вооружения, а также 319 автомобилях разного предназначения. Кроме того, он отметил, что в этом году на вооружение ВСУ также было принято 17 образцов нового и модернизированного оружия.

В частности, легкий переносной ракетный комплекс "Корсар", специальное автоматическое оружие "Вулкан", 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм снайперская винтовка, бронированный автомобиль "Козак-2" и другие.