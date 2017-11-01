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Что не так с подозреваемой в убийстве полковника СБУ Хараберюша: жуналист нашел важную неточность в донецких данных Прасоловой
31 октября в Одессе сотрудниками СБУ была задержана подозреваемая в убийстве полковника Службы Александра Хараберюша. За “работу” женщина получили $15 тысяч. Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что задержанная Юлия Прасолова живет в Донецке по улице Артема, 67. В Одессу приехала для оформления биометрического паспорта, пишет “Диалог.UA”.
Журналист-переселенец из оккупированного Донецка Константин Павловотметил, что озвученный главой силового ведомства адрес проживания подозреваемой поставил его в тупик. “Гугл вообще не дает такого адреса. Рядом есть 1 горбольница, горпрокуратура (ныне генпрокуратура “ДНР”), далее - Донецкуголь, а дальше - Артема 71, сорри, но это гастроном “Москва”.
В одном из этих зданий прописать не могли. Или, если это жилой дом, квартира там стоила бы 100-150 тысяч долларов. Для террористов это дороговато ... Донецкие или подскажите, что такое Артема, 67, или кто-то обманул вплоть самого председателя СБУ!” – прокомментировал Павлов.
Теги: Донецк, Донбасс, Одесса, убийство, прокуратура, СБУ
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