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Для Авакова-младшего просят пять миллионов залога
Всем трем задержанным уже объявлено о подозрении. Специализированная антикоррупционнойая прокуратура будет просить арестовать сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра с возможностью залога в 5 млн гривен. Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий на брифинге в среду, 1 ноября, передает Украинская правда.
"Прокуроры будут ходатайствовать о залоге в размере 5 миллионов для бывшего сотрудника МВД (Чеботарь) и одного физического лица (Аваков-младший). Еще четыре миллиона просить для предпринимателя, который имел изготавливать рюкзаки", - рассказал Холодницкий.
По его словам, всем трем задержанным уже объявлено о подозрении и они знакомятся с ходатайством об избрании меры пресечения.
Как сообщалось, Авакова подозревают в поставках рюкзаков для полиции по завышенным ценам.
Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ провели ряд обысков, в результате которых были задержаны три человека
Теги: Украина, Донбасс, полиция, МВД, прокуратура, залог, задержание, Аваков, НАБУ
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